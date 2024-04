I primi lavori del quarto ponte: il sindaco racconta il cantiere a puntate

"Ci troviamo sullo svincolo d'immissione al terzo ponte da Pescate, questo è il punto in cui l'attuale corsia di accesso si dividerà in due: una parte proseguirà lungo l'attuale direzione, e una parte entrerà invece in questa siepe dove c'è il cartello e percorrerà poi il tratto di svincolo del quarto ponte..."

Inizia così il reportage del sindaco di Pescate Dante De Capitani dedicato al cantiere del nuovo cavalcavia che affiancherà il Manzoni. Nei giorni scorsi si era parlato di un cantiere ancora fermo e in ritardo dopo la posa della prima pietra da parte del ministro Matteo Salvini lo scorso 1° marzo. Ma ora "qualcosa si muove", come rassicura lo stesso De Capitani che continuerà in questa cronaca sull'andamento dei lavori.

La clip che ha postato sui social e che qui vi proponiamo rappresenta infatti la prima puntata del reportage che il primo cittadino ha chiamato "I lavori per la costruzione della terza corsia del ponte Manzoni ovvero del cosiddetto quarto ponte". Un'iniziativa volta non solo a informare la popolazione, ma anche a tenere alta l'attenzione sul rispetto dei tempi e per evitare altre telenovele e lungaggini che hanno caratterizzato lo svolgimento di opere pubbliche sul territorio, per non parlare dell'incubo della vicina Lecco-Bergamo. Il quarto ponte Pescate-Lecco dovrà essere pronto per fine 2025.

"Vediamo che i lavori stanno procedendo - rassicura oggi De Capitani nel video - questo è il cancello d'ingresso principale al cantiere. Vedete che qui ci sono le macchine operatrici impegnate nei lavori. I lavori stanno proseguendo. Si tratta di opere propedeutiche al cantiere, ma c'è già un impalcato appena realizzato su cui scorrerà la corsia d'immissione al quarto ponte". Il sindaco ci ha infine detto: "Controllerò ogni giorno".