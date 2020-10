Piazza Mazzini, la pensilina fa già acqua: dalle luci scendono delle cascate

Non più tardi dello scorso 19 settembre piazza Mazzini veniva restituita ai cittadini di Lecco. Interessata da un profondo intervento di riqualificazione, la centralissima zona nella serata di lunedì 26 ottobre è stata interessata da un violento temporale, come tutta la zona limitrofa: la pensilina installata al centro della piazza, già presente in precedenza e ammodernata, ha letteralmente fatto acqua, filtrata attraverso le zone in cui le luci sono a contatto con la struttura metallica; delle piccole, ma copiose, cascate si sono rovesciate nella zona che, teoricamente, sarebbe dovuta rimanere all'asciutto.

Video Roberto Bonfanti