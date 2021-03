Un nuovo video dedicato alle "perle" lecchesi: alla scoperta del sasso di Preguda

Un'altra "perla" nella raccolta di video realizzati da Dario Angelibusi e dedicati alle bellezze storico architettoniche del Lecchese. Questa volta il docente e giornalista è andato alla scoperta del sasso di Preguda, nella nota località sulle alture di Valmadrera dove è possibile ammirare uno splendido panorama su Lecco e il suo lago. Meno di un'ora di cammino nel verde per raggiungere la chiesa di Sant'Isidoro e l'imponente masso erratico. Per Angelibusi si tratta del sesto video, altri tre sono già pronti e presto verranno pubblicati sul suo canale Youtube da dove vi proponiamo l'ultimo lavoro realizzato con il tecnico Leonardo Arena che ha curato riprese e montaggio, e il supporto del drone guidato dal collega Luca Raffaele, a sua volta autore di un video molto apprezzato sull'Abbazia di San Pietro al Monte nella vicina Civate.

I precedenti Minidoc firmati da Angelibusi avevano riguardato il monumento ad Alessandro Manzoni in centro Lecco, le tipiche imbarcazioni Lucie, la chiesa di San Michele a Galbiate, il Fatebenefratelli a Valmadrera e il Sito archeologico dei Goti al Monte Barro. «Sono molto contento di come sta andando questa iniziativa, sia per le tante persone che hanno espresso il loro apprezzamento, sia per la massima disponibilità ottenuta da associazioni e istituzioni impegnate nella valorizzazione dei vari siti - commenta l'autore - Per ora ho pubblicato sei video, ne mancano tre. Ma questa estate mi piacerebbe tornare a girarne altri. Intanto ringrazio sentitamente tutte le persone che mi stanno seguendo e sostenendo».

Ecco l'introduzione al Minidoc su Preguda tracciata dallo stesso Dario Angelibusi. "La storia del Sasso di Preguda, il masso erratico reso celebre dagli studi di Antonio Stoppani, posto nei pressi della chiesa di Sant’Isidoro, a Valmadrera (Lecco), sul Monte Moregallo. In questo nuovo Minidoc Lecco andiamo alla scoperta di Preguda, uno degli angoli più suggestivi delle montagne lecchesi. Un magnifico balcone sul Lago di Lecco, dal quale ammirare paesaggi mozzafiato. Un luogo che non mancherà di affascinare anche tutti gli appassionati di “curiosità” naturali. A Preguda è infatti possibile vedere da vicino il famoso masso erratico studiato da Antonio Stoppani, risalente all’ultima glaciazione. Un’autentica perla intorno alla quale è stata costruita l’incantevole chiesa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Il video è stato girato nell’estate 2020". Buona visione ai nostri lettori.