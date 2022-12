Natività classica e modernità: il presepe di Borbino è uno spettacolo

Uno spettacolo. Non c'è altra definizione per il presepe allestito nella frazione di Borbino ad Abbadia Lariana, che per questo Natale è stato esposto nella chiesa dell'Immacolata concezione nel borgo vecchio (gli altri anni, invece, all'imbocco del Sentiero del Viandante).

La rappresentazione della Natività, a cura di Stefano Fois e di altri residenti, è lunga quasi cinque metri e curata in ogni minimo dettaglio. Gli autori hanno voluto dividerla in due parti: la prima più "sacra", fedele al classico presepe con la raffigurazione della nascita del Bambin Gesù a Betlemme; la seconda per così dire "profana", con un'ambientazione moderna. Non mancano alcune particolarità, dal pallone aerostatico alle giostre. Il tutto, ovviamente, con tanto di animazioni, luci e musiche che intrattengono il pubblico.

Un'esperienza diversa dal solito, ma assolutamente da visitare fino all'Epifania, che nel frattempo vi proponiamo in questo video (musica www.bensound.com).