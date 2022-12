La Natività, il borgo vecchio, l'antico lavatoio: che magia il presepe

Suggestioni a Linzanico, frazione di Abbadia Lariana, dove i residenti hanno dato vita al tradizionale allestimento per le festività

Un breve istante di magia, che dura lo spazio di una breve visita. Sta attirando l'attenzione di molti il presepe che quest'anno è stato allestito dagli abitanti della frazione di Linzanico, ad Abbadia Lariana, proprio accanto allo storico lavatoio.

Una composizione artigianale di grande pregio e accuratezza, dalle dimensioni significative, che sorge a pochi centimetri dallo scrocio costante della fontana pubblica. La commistione di rumori, luci e ombre nel corso della giornata, per non parlare delle luminarie della sera, donano al presepe un'atmosfera ancora più emozionante in questo periodo di festività.

Giova ricordare che il lavatoio sorge al pian terreno dell'ex Municipio di Linzanico, edificio di pregio architettonico a livello nazionale, e si trova lungo la via che collega il centro di Abbadia alle frazione alte e da cui inoltre parte il sentiero per le celebri Cascate del Cenghen.

Proponiamo in questo articolo il suggestivo video pubblicato sull'account Instagram del Comune di Abbadia Lariana.