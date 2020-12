Rombo di motori tra paesaggi innevati: spettacolare rally tra Valcava e Torre De' Busi

Il rombo dei motori lungo le strade circondate da uno spettacolare paesaggio imbiancato dalla neve. Tra Valcava e Torre De' Busi stanno andando in scena oggi, sabato 5 dicembre, le prove cronometrate dell'Aci Rally Monza, gara molto attesa dagli appassionati del settore e valevole per il Fia World Rally Championship.

La gara si svolge lungo la Sp179 dalla frazione montana fino alla Torre dei Caduti in centro paese: in questa tratta la strada è chiusa al transito dalle ore 8 fino alle 18 di oggi, con un'apertura momentanea intorno alle 13. La manifestazione si svolge a porte chiuse e senza pubblico nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Nei giorni scorsi il sindaco di Torre De' Busi Eleonora Ninkovic - che sta seguendo lo svolgersi delle prove insieme alle forze dell'ordine dalla zona del municipio dove inizia il blocco stradale (vedi foto sotto) - aveva lanciato un accorato appello a residenti e non: «Evitate ogni forma di assembramento e rispettate le regole, senza scendere a bordo delle strade. Ricordo a tutti che il rally è chiuso al pubblico, potete seguirlo in Tv sui Rai Sport».

L'appello fino al momento in cui stiamo scrivendo (ore 13) è stato accolto, niente assembramenti o pubblico eccetto qualche persona di troppo presso un curvone vicino a Valcava. La gara è appassionante e spettacolare. Da segnalare solo che un'auto è uscita di strada lungo il primo percorso in zona Selvino, ma nulla di grave. Qualche disagio invece è stato riscontrato dai residenti di rientro a casa dopo il lavoro nella prevista pausa di riapertura all'orario di pranzo, quando alcuni veicoli del Rally erano ancora impegnati in operazioni di trasferimento. Nel primo pomeriggio il rombo dei motori è poi ripreso regalando ancora emozioni, emozioni che quest'anno vanno però seguite a distanza.