Il Belvedere dei Piani Resinelli in un video mozzafiato

Già tantissimi lecchesi lo hanno raggiunto a piedi ammirando da quel "balcone" il meraviglioso panorama naturale che si apre tra lago, monti e città di Lecco. Stiamo parlando del Belvedere dei Piani dei Resinelli, sulle alture al confine tra i comuni di Abbadia Lariana, Mandello e Ballabio, inaugurato nel luglio 2021 dai sindaci e dalla comunità Montana.

Per chi non lo conoscesse ancora, o volesse rivedere lo spettacolo che da quel balcone si apre alla vista, vi proponiamo lo splendido video realizzato con il drone dal giovane videomaker lecchese Alessandro Bonfanti, già autore di altre clip dedicate alle perle del territorio lecchese e pubblicate sul suo canale YouTube.

Ricordiamo che la passerella si trova nel Parco del Valentino e si prolunga all'aperto per circa 12 metri. Il sentiero per raggiungere il Belvedere parte appunto dai Piani Resinelli, dietro il grattacielo. La passeggiata è tranquilla, adatta per famiglie e anche per chi non è molto abituato a camminare. in 30 minuti scarsi si giunge infatti alla meta.

La visita è gratuita e senza limiti di tempo, giorni e orari. Questo fantastico balcone si affaccia su Lecco e quel ramo del lago di Como, i laghi Briantei, i Corni di Canzo, la Brianza seguendo il fiume Adda a sud e verso le Alpi a nord. Uno spettacolo davvero mozzafiato che potete vedere o riscoprire in questo filmato.