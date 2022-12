La grande mostra a cielo aperto: Bellano diventa "Il paese che ti osserva"

Atmosfere magiche e natalizie per le vie del paese, animato da quasi mille foto dei suoi abitanti. Le suggestioni in un video

C'è un paese che ha messo in mostra, nel vero senso della parola, circa un terzo dei suoi abitanti. È Bellano, che dopo le fatiche dei mesi scorsi ora si gode la fase finale del progetto denominato "Il Ritratto di Bellano".

Il fotografo di fama mondiale Carlo Borlenghi ha scattato migliaia di foto a cittadini, lavoratori e aspiranti cittadini bellanesi: 900 di queste sono entrate a far parte di un elegante libro edito da Cinquesensi (con testi dello scrittore Andrea Vitali) e hanno dato vita a una enorme mostra in paese; le immagini degli abitanti sono infatti esposte su maxi pannelli in 400 punti del comune. Qualcosa di mai visto. Il colpo d'occhio, è proprio il caso di dirlo, è suggestivo. Bellano, ormai ambita meta turistica, è così diventato... il paese che ti osserva.

Vi proponiamo il video realizzato dal giornalista lecchese (e nostro collaboratore) Stefano Bolotta, che conduce attraverso le vie del paese sotto gli sguardi "discreti" dei suoi abitanti.