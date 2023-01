“Il pompiere paura non ne ha”: il saluto al collega Sergio Corgnali dopo l'ultimo turno

L'inno dei pompieri e il picchetto hanno salutato l'ultima sera di lavoro di Sergio Corgnali. Lo storico capoturno dei vigili del fuoco di Lecco ha tagliato il traguardo dei 37 anni di servizio, con 60 sulla carta d'identità, ed è pronto ad abbracciare la pensione: in servizio dal 1986, durante la sua carriera si è distinto anche per aver compiuto il salvataggio di tre ragazzi nel 2007, quando gli adolescenti erano finiti nel lago di Annone Brianza insieme all'auto sulla quale erano in viaggio. Un gesto eroico che nel 2008 gli valse un giusto encomio speciale.

La carriera nello sport

Corgnali è anche un volto noto dello sport locale, avendo militato come giocatore e allenatore - anche contemporaneamente - in varie squadre di calcio del territorio lecchese: ben lo sa chi scrive, avendolo avuto come tecnico in tenera età. Durante le stagioni 1993-1994 e 1995-1996 ha vestito in cinque occasioni la maglia dell'allora Ac Lecco, impegnata nel campionato di Serie C2 agli ordini di mister Antonio Pasinato prima ed Elio Gustinetti poi.

Tornando ai giorni nostri, Corgnali è stato accolto all'interno del Comando provinciale di piazza Bione dai colleghi: rientrato a Pescarenico dopo un'uscita, ha visto gli altri pompieri riuniti in un picchetto a sirene spiegate, impegnati a cantare a squarciagola il noto inno - “Il pompiere paura non ne ha” - dei vigili del fuoco. Al termine del momento canoro, Corgnali ha abbracciato uno a uno i colleghi con i quali ha passato fianco a fianco quasi quattro decadi di vita.