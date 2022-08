Ai Piani Resinelli si alza in volo l'elicottero: il salvataggio della mucca Valentina

Nel pomeriggio di venerdì 12 agosto i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una mucca. Particolare l'intervento eseguito dal Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), che si è portato nella zona impervia dove si trovava Valentina, nome dell'animale in gravidanza, e l'hanno recuperata utilizzando una grande rete. Tratta in salvo, è stata trasportata in una zona sicura per la visita del veterinario, accompagnato in loco dal proprietario.