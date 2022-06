Ragazzo in pericolo di vita sul San Martino: soccorso e salvato mentre arriva la grandinata

Si trovava in una zona impervia del monte San Martino quando su Lecco si è abbattuta la tempesta. Un ragazzo si è così trovato in pericolo di vita oggi pomeriggio, domenica 5 giugno, ed è stato salvato grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi entrati subito in azione non appena arrivato l'allarme.

Ad entrare in azione sono stati in particolare i pompieri del Comando di Lecco e i colleghi del reparto volo di Malpensa. Il tempestivo intervento delle squadre Saf e dell'elicottero Vf Drago ha permesso di terminare l'intervento di soccorso tecnico urgente letteralmente pochi secondi prima di essere investiti dalla tempesta che ha colpito la città.