Video. Seconda stella Inter, la gioia nerazzurra esplode anche in centro Lecco

Il cuore di Lecco si tinge di nerazzurro. Festa anche in centro città per il ventesimo scudetto dell'Inter. Dopo la vittoria del derby con il Milan sigillata dalle reti di Acerbi e Thuram, molti lecchesi si sono riversati in piazza Cermenati con le bandiere nerazzurre per festeggiare la seconda stella.

Ecco un video che riprende la festa tra urla di gioia, cori, sventolare di sciarpe. Nenche la pioggia ha dunque fermato i tifosi interisti lecchesi, diversi dei quali hanno raggiunto anche lo stadio per la partitissima e piazza Duomo per la festa scudetto.