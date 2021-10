I sindacati lecchesi in piazza a Roma: “Mai più fascismi, difendiamo la democrazia”

C'è anche una nutrita delegazione lecchese all'interno della manifestazione di sindacati organizzata a Roma. Un corteo da piazza dell'Esquilino fino a piazza san Giovanni dov'è previsto il grosso della manifestazione. "Mai più fascismi" lo slogan scelto dalla Cgil, Cisl e Uil per l'evento ad una settimana dall'assalto fascista alla Cgil e dalla guerriglia no green pass nel centro di Roma. E a giudicare dalla partecipazione si può parlare già di grande successo. Sono oltre 800 i pullman che hanno portato a Roma e alle 13, quando il corteo doveva ancora partire dall'Esquilino, piazza san Giovanni era già piena.

Due gli striscioni che aprono il corteo. "La Cgil resiste", recita il primo. Poco distante il secondo: "Noi coi fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile".

Tanti gli slogan, come riferito da RomaToday.it, migliaia le bandiere che sventolano nel pomeriggio mite della Capitale. Carla Pucci, pensionata, e' la prima a prendere la parola, per ricordare "anni di lotte e di conquiste" che sorreggono oggi la richiesta di "impegni per la sanita' pubblica, risorse e fine del precariato", dice tra gli applausi. C'e' spazio anche per l'isolata manifestazione di dissenso di un militante di destra. Sfila in direzione contraria al corteo e sventola il tricolore.

“Attacco alla dignità del Paese”

Quella di oggi "è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema", afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, camminando in testa al corte diretto a Piazza San Giovanni. "L'attacco alla Cgil l'attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia è per estendere la democrazia nel nostro paese e in Europa", sottolinea ancora Landini. "C'è da progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra costituzione".

"L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil - spiegavano i leader sindacali - è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere, sciogliendole per legge". Per Landini, Sbarra (Cisl) e Bombardieri (Uil) è quindi "il momento di affermare e realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza sabato prossimo".

Per l'assalto, tra gli altri, sono stati arrestati i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. A chiedere per primo lo scioglimento del movimento di estrema destra dopo l'attacco era stato il segretario del Pd Enrico Letta: "È l'ora di sciogliere Forza Nuova", aveva detto il giorno degli scontri, esprimendo "solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per gli attacchi squadristi di oggi. Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili".

La giornata dei lecchesi

La delegazione è partita alle 4:30 da Lecco, è passata da Merate per “recuperare altri compagni”. Si contano 3 pullman, più un treno dei pensionati Spi, per un totale di oltre 200 persone. Sulla strada sono stati incrociati “diversi pullman provenienti da tutto il centro/nord, segno che l'appuntamento è sentito e la partecipazione si prospetta alta. Si respira aria di festa: la manifestazione infatti non è solo difensiva e di risposta a quanto successo sabato, ma il primo grande appuntamento generale tutti insieme dopo la pandemia”. 2 i grandi temi principali affrontati: “no al fascismo e relativo scioglimento dei partiti neofascisti; ricordare al Governo le rivendicazioni su cui ancora deve dare risposte (pensioni, fisco, ammortizzatori sociali, uso dei fondi del Pnrr)”.