Follia lungo la Lecco-Ballabio: serie di sorpassi ad alto rischio verso la Valsassina

Una follia. Difficile catalogare diversamente il comportamento tenuto da un automobilista lungo la Strada Statale 36 dir, nota come Lecco-Valsassina o nuova Lecco-Ballabio: in un filmato amatoriale sono mostrati i sorpassi ad alto rischio compiuti dentro e fuori le gallerie della frequentata arteria viabilistica che collega la città capoluogo a Ballabio, primo comune della valle. Il guidatore ha scelto di superare due camion in serie nonostante il rilevante traffico e la presenza di alcune curve in quel preciso tratto di strada: che non si sia materializzato un incidente è anche frutto di un alto tasso di fortuna.