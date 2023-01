Video | Statale 36, paura per un cagnolino sul Ponte Manzoni: scortato da un camionista

Il cocker, che si era perso sul Terzo Ponte, è stato così protetto e portato in salvo

Sta diventando vitale il video che ritrae un automobilista intento a scortare un cagnolino disperso e spaventato lungo la carreggiata della Statale 36, sul Ponte Manzoni, in direzione nord.

Un'azione provvidenziale quella dell'uomo alla guida di un camioncino che - come si vede nelle immagini - ha seguito l'animale nel pericoloso punto in cui la strada si immette nel tunnel dell'attraversamento e si divide per l'uscita verso Lecco centro.

Il precedente in Brianza, sempre lungo la SS36

Oltre a proteggere il cocker dall'arrivo di altri veicoli, il camionista ha prontamente allertato i soccorsi. Stando alle prime in informazioni a disposizione, rimbalzate sempre sui social, il cagnolino si sarebbe salvato, aiutato successivamente anche da altre persone.

Una bella notizia a lieto fine che non rappresenta un episodio isolato. A fine novembre, sempre lungo la Statale 36, un camionista aveva a sua volta scortato e salvato un cane che si era perso nella tratta di SS36 che attraversa i comuni della Brianza in direzione Milano.