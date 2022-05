Imprevisto temporale su Lecco: tuoni e fulmini colpiscono la città a lungo

Così come si era chiusa quella di mercoledì, così si è chiusa anche la giornata di giovedì 26 maggio. Durante la serata si è abbattuto un imprevisto temporale sulla città capoluogo e negli immediati dintorni, con tuoni e fulmini che hanno fatto sentire a lungo la loro potenza: complessivamente si sono rovesciati poco meno di 22 millimetri di pioggia nel giro di un paio d'ore, come rilevato dalle centraline disseminate in vari rioni di Lecco.

Nel resto del territorio

Particolarmente abbondanti le precipitazioni registrate sulla vetta del monte Cornizzolo, epicentro del fenomeno temporalesco localizzato: ben 46.2 millimetri di acqua nel giro del medesimo arco temporale. Nell'Alto, Basso Lago e verso la Brianza, invece, la situazione è stata decisamente migliore: 2.8 millimetri i millimetri che si sono rovesciati a Dervio, 3.8 a Galbiate, 2 a Garlate, 0.5 e 0.3 tra Abbadia Lariana e Mandello del Lario.