Le pecore regalano scenari bucolici anche nel Calolziese

Continua la transumanza: dopo Lecco e Consonno un altro corteo bianco emoziona grandi e bambini in valle San Martino

Un'altra giornata all'insegna della transumanza nel Lecchese. Dopo la città capoluogo il 17 ottobre e Consonno ad Halloween, oggi un nutrito gregge di circa 1.300 pecore ha attraversato la Valle San Martino regalando un suggestivo scenario ai passanti.

Vi proponiamo il video girato dal nostro lettore Angelo Fontana poco dopo le 16 di venerdì 5 novembre: i simpatici ovini hanno circondato le auto che si trovavano in strada al loro passaggio. Nella mattinata si era invece creato un paesaggio bucolico a pochi passi dall'area industriale di Sala, frazione di Calolziocorte. Diversi i residenti della zona, tra cui alcune mamme con i loro bambini, che hanno raggiunto l'area verde di via Cantelli per vedere le pecore.