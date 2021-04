Dal lago al cielo, un suggestivo video alla scoperta di Varenna

Uno splendido video dedicato a Varenna, perla lecchese del Lago di Como. Per cercare di addolcire questa Pasquetta casalinga ancora caratterizzata dalle misure di contrasto alla pandemia - e nella speranza che sia davvero una delle ultime festività limitate dal covid - vi proponiamo il filmato realizzato dal videomaker professionista Luca Raffaele dedicato proprio a Varenna.

"Varenna in cartolina"

Dalle suggestive vedute del lago alle caratteristiche "viuzze" interne, per arrivare al poetico paesaggio d'insieme: ecco due minuti di immagini e musica che omaggiano il comune del ramo lecchese del lago. Per le riprese l'autore ha utilizzato anche il drone, spaziando così dall'acqua al cielo. Le riprese sono state realizzate nelle ultime settimane, in periodo di zona rossa e con una Varenna quindi quasi deserta. Emblematico il titolo dato alla clip: "Varenna in cartolina".

Il lecchese Luca Raffaele aveva già realizzato altri video dedicati a luoghi simbolo del territorio lecchese, come la stessa città capoluogo e l'abbazia di San Pietro al Monte a Civate. Altri video molto apprezzati dedicati al nostro territorio - che via bbiamo già proposto - sono quelli firmati da Yuri Palma e da Dario Angelibusi. Il primo nel 2020 ha dedicato un focus specifico ai paesaggi vuoti durante il lockdown, il secondo ha realizzato una serie di minidocumentari su luoghi e monumenti che hanno fatto la storia del Lecchese.