Varenna, la perla lecchese del lago in un video emozionante

Vista dal cielo sembra ancora più bella. Varenna non manca mai di regalare emozioni: innanzitutto a chi ha la fortuna di poterla visitare sul posto, e poi a coloro i quali, magari perchè residenti lontano, possono gustarla in foto o immagini. Di recente il videomaker lecchese Alessandro Bonfanti ha realizzato uno splendido filmato con il proprio drone dedicato proprio a Varenna: un omaggio a residenti e turisti, che qui vi proponiamo.

Dalla passerella a lago fino al cielo, passando per le onde, le caratteristiche viuzze interne e altri scorci suggestivi che ben testimoniano la bellezza della perla del ramo lecchese del lago di Como. Immancabili anche le immagini del traghetto che collega Varenna alla "gemella" Bellagio e ad altre località simbolo della sponda comasca.

Il giovane Alessando - che ha caricato tutti i suoi video sul proprio canale Youtube - ha ripreso con il drone anche altre location suggestive del nostro territorio, dalla Città Fantasma di Consonno alla stessa Lecco, tra lago e monti in un'ideale sfida di bellezza con il ramo di Como. In attesa di nuove missioni con il drone, ecco ora la panoramica su Varenna, che lo spettatore può ammirare, come spiega lo stesso Alessandro, da un diverso punto di vista.