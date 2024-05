Un video in un sospiro sulla passeggiata degli innamorati del Lago di Como

È uno dei luoghi più iconici della provincia di Lecco e del Lago di Como, in grado di far sognare centinaia di coppie che ogni giorni lo percorrono mano nella mano, uno accanto all'altra, tra frasi d'amore e sospiri per lo scenario di straordinaria bellezza che si staglia all'orizzonte.

La passeggiata degli innamorati

Ovviamente parliamo della 'passeggiata degli innamorati' di Varenna che caratterizza il lungolago del borgo lariano, dove nelle ultime settimane - con l'avvento della stagione calda - è iniziato un vero e proprio assalto da parte di turisti e visitatori. In tutto questo trambusto siamo stati a Varenna e vi proponiamo un video emozionale, un hyperlapse realizzato proprio sulla romantica passeggiata. Da gustare tutto d'un fiato adesso, qui sul web, per poi andare a viverla di persona!

(Canzone nel video: Music by AlexGrohl from Pixabay)