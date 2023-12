La magia del presepe di Marcello Sesana, da oltre 30 anni al fianco di Telethon

Non è facile dire quale sia il più bel presepe tra i tanti allestiti in provincia di Lecco per queste festività. Tra i migliori c'è senza dubbio quello creato da Marcello Sesana, artigiano del legno ora in pensione, autore di un vero e proprio gioiello che fa bella mostra di sè in via Monte Piazzo a Vercurago. I personaggi della natività con Gesù bambino, Giuseppe e Maria, i pastori con le pecorelle, le capanne, i corsi d'acqua, i ponticelli e l'illuminazione curati in ogni dettaglio permettono al visitatore di immergersi al meglio nell'atmosfera del Natale.

Insieme alla tradizione e alla devozione, l'opera di Marcello Sesana e della moglie Adelaide Redaelli, rappresenta un valore aggiunto anche dal punto di vista della solidarietà: da oltre 30 anni permette infatti di sostenere la raccolta fondi per la ricerca e la cura delle malattie genetiche. I visitatori possono infatti fare una donazione libera e i fondi raccolti vanno a Telethon.

"Da quando abbiamo dato vita alla maratona Telethon in provincia di Lecco, nell'ormai lontano 1992, Marcello e Adelaide da sempre sono al nostro fianco con questo splendido presepe - conferma Angelo Fontana dello staff provinciale Telethon guidato da Renato Milani - Ogni volta questa natività ha un tocco sempre diverso e coinvolgente. Fino al 15 gennaio 2024 prossimo sarà possibile ammirarla nel giardino della famiglia Sesana, in via Monte Pizzo. Si tratta di una natività che ogni anno attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi. Vi aspettiamo".

La cerimonia di inaugurazione si era svolta con la partecipazione di tante persone. Tra i presenti il sindaco di Vercurago Paolo Giovanni Lozza, il quale ha ringraziato a nome della comunità la famiglia Sesana per il lavoro realizzato, e i Picett del Grenta guidati dal maestro Stefano Maggi. Il presepe è stato benedetto dal parroco don Andrea Pirletti il quale ha a sua volta lodato l'impegno degli autori: "Ciò che conta è che parli alla nostra vita. È come un vangelo vivo, una bella tradizione, parla delle famiglie, delle persone, della povertà. Parla di solidarietà, ricerca e speranza. Merita di essere visto".