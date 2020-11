L'autunno avvolge la Val Masino con i suoi caldi colori: Predarossa dall'alto è un incanto

"Lost in Predarossa": è questo il titolo del suggestivo video realizzato nei giorni scorsi da un gruppo di ragazzi brianzoli. Il filmato, montato attraverso spettacolari riprese aeree, immortala la struggente bellezza della Val Masino, per l'esattezza la località Predarossa (Sondrio), caratterizzata dagli avvolgenti colori dell'autunno.

A occuparsi della parte video i film maker Riccardo Catania e Nicolò Nascimbeni; il testo è stato scritto da Davide Brambilla e recitato da Ilaria Rean-Cont; le grafiche sono state curate da Anna Crivelli.

Il video unisce alla potenza delle immagini la profondità delle parole, con una voce narrante a raccontare una storia incentrata sulla valenza del viaggio: «Non siamo fatti per stare fermi, partiamo, viaggiamo ed esploriamo senza un preciso motivo - si ode tra le immagini - Lo facciamo per scoprire nuovi orizzonti, vedere nuovi paesaggi, fare silenzio dentro di noi».

Il video è disponibile sul canale You Tube del progetto Parsley Planet, un gruppo «che insieme ad alcuni amici - spiega Nicolò Nascimbeni - è nato poche settimane fa per valorizzare luoghi ed escursioni sul nostro territorio, non solo in montagna. L'idea è quella di comunicare tramite i social media per attirare e coinvolgere il più grande numero di persone possibile interessate agli itinerari proposti».