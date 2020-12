Valmadrera, in un video l'antico fascino del complesso "Fatebenefratelli"

Un video svela le bellezze architettoniche, raccontandone la storia secolare, del complesso che ospita il centro culturale Fatebenefratelli a Valmadrera. È il terzo "minidoc" realizzato dal giornalista e insegnante lecchese Dario Angelibusi, caricato in questi giorni sul suo canale Youtube, sul quale periodicamente vengono pubblicati documentari sul patrimonio storico della provincia di Lecco e dell'intera Lombardia.

Il video sul Fatebenefratelli

Le origini, la storia e le caratteristiche del Fatebenefratelli, il complesso condotto dall’omonimo ordine ospitaliero nella città di Valmadrera, in provincia di Lecco. Nella nuova puntata dei "Minidoc Lecco", Dario Angelibusi ci guida alla scoperta di questo affascinante sito, posto nel pieno centro di Valmadrera, che per secoli ospitò la locale filiale dei Fatebenefratelli, importante ordine impegnato in attività caritatevoli. Dopo un'introduzione dedicata alla nascita e allo sviluppo dei Fatebenefratelli a Valmadrera, il video presenta le bellezze architettoniche del complesso e le sue peculiarità artistiche. Spazio, infine, viene dato al "Giardino botanico", l'antico hortus conclusus per secoli presenza immancabile di ogni ospitale e monastero.

Un video (girato nell'agosto 2020) da non perdere per tutti gli appassionati di storia e architettura, che unisce immagini spettacolari a una narrazione rigorosa, capace di ricostruire tutti i dettagli di questo suggestivo complesso.