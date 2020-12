InComiTiva, il simpatico video di auguri dei commercianti lecchesi

Una sorpresa per festeggiare insieme il Natale. Sergio Comi, autore dell'iniziativa InComiTiva attraverso la quale ha coinvolto commercianti e attività del territorio, ha realizzato un video in cui raccoglie gli auguri delle persone che nelle scorse settimane ha ospitato sulle sue pagine social, Facebook e Instagram, per aiutarle nel momento di difficoltà causato dalle nefaste conseguenze dell'emergenza covid.

Proponiamo il simpatico video sperando che possa contribuire a rendere più leggere le festività, all'insegna di zone rosse e arancioni, a tutti i commercianti lecchesi (e non solo).