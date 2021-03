In un video il sindaco presenta l'hub di Calolzio. In attesa dei vaccini

Un video per presentare il nuovo polo vaccinale del Lavello. In attesa di avere notizie da parte delle autorità sanitarie sui vaccini e su quando finalmente la struttura potrà essere attivata, l'Amministrazione comunale di Calolziocorte ha girato un video nel quale il sindaco Marco Ghezzi mostra come è stato riorganizzato il palazzetto dello sport e come funzionerà la vaccinazione anticovid. A questa postazione faranno riferimento gli over 80 residenti a Calolzio e nei comuni limitrofi di Carenno, Erve, Vercurago, Monte Marenzo, Olginate, Garlate e Valgreghentino.

I sindaci si erano ritrovati mercoledì (nelle foto) per una conferenza stampa proprio al Lavello nella quale era stato confermato che la struttura era pronta da alcuni giorni e che la mancata partenza prevista per oggi, venerdì 26 marzo, era dovuta alla mancanza di vaccini. Medici di base del territorio e volontari sono infatti già pronti per vaccinazioni e logistica.

Ora si attendono notizie da Ats e Regione sulla consegna dei vaccini: la speranza è di poter partire la prossima settimana. Ma al momento non ci sono ancora certezze. L'assessore Dario Gandolfi ha intanto fatto sapere che la palestra del Lavello ha tutti i numeri e le caratteristiche - compresi comodi parcheggi esterni, ampi spazi e attrezzature già collocate all'interno - per diventare anche un "Hub massivo" per tutti gli otto comuni della valle San Martino e dell'Olginatese, la cui popolazione totale sfiora i 33.000 residenti. Potenzialmente al palazzetto di Calolzio potrebbero essere vaccinate ogni giorni oltre 100 persone anziane, e fino a 200 cittadini di altre fasce. Ecco intanto il video alla scoperta del polo vaccinale del Lavello che i residenti della zona sperano possa diventare presto operativo.