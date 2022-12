Video | Salvini: "Dopo le feste riapre la Lecco-Ballabio. Stiamo sbloccando molte opere"

La nuova Lecco-Ballabio riaprirà il 10 gennaio su entrambi i sensi di marcia e con alcune restrizioni, ma serviranno altri 4 mesi di lavori per il ritorno a una situazione normale. È quanto emerso in occasione del sopralluogo di oggi da parte del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sul luogo della frana caduta lungo il raccordo della Statale 36 il 9 dicembre scorso.

Ecco (nel video) le dichiarazioni rilasciate oggi pomeriggio da Salvini e alcune foto della situazione attuale. Come si può vedere, i macigni più imponenti che avevano bloccato l'uscita dalla galleria Giulia finendo anche sul furgoncino di zio e nipote "miracolati" sono già stati rimossi dopo essere stati spaccati sul posto. "Dopo le festività di Natale, entro metà gennaio, ci sarà una prima importante riapertura della Lecco-Ballabio su entrambi i sensi di marcia - ha detto tra le altre cose Salvini ringraziando i tecnici per il lavoro che stanno facendo - Poi verranno effettuate una serie di altre opere di contenimento e di ulteriore messa in sicurezza". Il cantiere resterà dunque operativo altri 4 mesi.