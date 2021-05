Bellano: l'Orrido dà spettacolo con la nuova passerella. Il video

L'Orrido di Bellano è uno spettacolo. Non è una notizia, si dirà. La riapertura del 1° maggio 2021, però, ha regalato ai visitatori tante novità, con un percorso unidirezionale (per agevolare il distanziamento) con ingresso e uscita separati, e un nuovissimo tratto di passerella a sbalzo che conduce alla cascata, dopo i lavori di posa realizzati nel corso del 2020.

In giornate come oggi, martedì 4 maggio, e dopo le piogge dei giorni scorsi, l'impatto della massa d'acqua è tale da lasciare senza fiato, come testimonia il video che abbiamo realizzato per l'occasione.

Cos'è

L'Orrido di Bellano è una gola naturale creata dal fiume Pioverna con suggestive spelonche. Una serie di passerelle consente al visitatore di ammirarne la bellezza. Negli ultimi mesi ne sono state installate di nuove che hanno così allungato il percorso pedonale visitabile.

Gli orari

Dal lunedì al venerdì 10.00 – 18.00

Sabato e domenica 09.00 – 19.00

