Lecco e l'Italia viste dall'alto: Yuri Palma regala emozioni

Poteva mancare Lecco nell'Italia vista dal cielo? Se a realizzare il video è Yuri Palma, giovane videomaker professionista lecchese, no. Anzi. Si parte proprio da una veduta aerea del ramo lecchese del lago, dal Golfo verso Abbadia: da lì, Palma conduce lo spettatore ad ammirare angoli suggestivi e meravigliosi del nostro Paese, ma non mancano altri scorci lecchesi.

L'ultimo video di Yuri è nato per testare il nuovo drone Dji Air 2S in varie località e shooting: «Sono sorpreso dalle sue capacità, dalla risoluzione in 5.4K alle abilità di tracciamento che lo rendono immediato da usare con auto o altri oggetti in movimento» spiega sul suo canale Youtube. La sua attività professionale, nel frattempo, non si ferma: nelle ultime settimane ha prodotto fra le varie cose anche video per la Rai e il Giro d'Italia.