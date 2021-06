Le magiche emozioni di Pescarenico sotto il sole di giugno

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Immagini e colori fra il percorso ciclopedonale e l'Adda in uno dei luoghi più suggestivi e manzoniani della città

È uno dei luoghi più affascinanti della città, di certo il più caro ad Alessandro Manzoni che lo ha raccontato ne "I Promessi Sposi". Il rione di Pescarenico offre emozioni uniche in giornate di sole fra primavera ed estate, con i riverberi del sole sulle onde dell'Adda, la tranquillità della sua passeggiata, imbarcazioni tipiche e moderne. Vi ci portiamo attraverso un video realizzato per descriverne in piccola parte la bellezza.

(musiche: www.bensound.com)