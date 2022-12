Il demone attacca la moglie del sindaco: il video diventa virale

La moglie del sindaco sfida un demone, che non ci pensa due volte ad aggredirla: le immagini fanno il giro del web. È una storia natalizia decisamente particolare quella che ha visto protagonista Elenora Maria Rizzo, moglie del primo cittadino di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla.

Il video immortala Elenora mentre, durante un recente soggiorno a a Naz-Sciaves in Alto Adige, viene affrontata da uno dei mostruosi Krampus che hanno partecipato alla tradizionale sfilata che ogni anno si tiene nella località. Il figurante in maschera raccoglie la provocazione di Eleonora e per tutta risposta le fa "assaggiare" un po' di neve fresca in faccia. Ovviamente si tratta di uno scherzo, un gioco al quale la ragazza si è prestata in maniera simpatica.

Brambilla ha ripreso la scena-ricordo con il proprio cellulare e successivamente l'ha caricata come reel sui social network. In poche ore il filmato è diventato virale e ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Al momento in cui scriviamo è quassi a mezzo milione soltanto su Facebook.

"Abbiamo rispettato la tradizione"

"Mia moglie Eleonora - racconta, divertito, il sindaco Brambilla - si è tinta la faccia di nero, tipico segnale di sfida nei confronti dei Krampus come usano i 'Tratzer', nella tradizione i malvagi provocatori… E i Krampus le hanno risposto, come si vede nei video".

I coniugi brianzoli si trovavano in Alto Adige per un breve periodo di villeggiatura in occasione della ricorrenza di tre mesi dalla data del loro matrimonio. "Abbiamo partecipato alla più grande sfilata annuale di Krampus a Naz, durante la serata hanno sfilato più di 600 figuranti in maschera - prosegue Brambilla - La Sfilata degli Oachner Krampusse. Siamo stati al gioco in questa bellissima e sana tradizione alpina. Io ed Eleonora siamo felicissimi e ringraziamo tutti i gruppi Krampus della loro accoglienza".

Chi sono i Krampus?

I Krampus scendono dalle Alpi per aggirarsi con delle fruste per le strade suonando corni, campanacci, spaventando passanti impauriti.

La sera, coperti di pelliccia e celati dietro terrificanti maschere, scacciano le influenze negative e impartiscono delle punizioni verso i bambini cattivi.

Questi diavoli inoltre ostacolano San Nicola (San Nicolò), ovvero Babbo Natale, nella distribuzione dei regali, come monito a essere più buoni.