Video. Tutti pazzi per lo yoga sul lago, e ora si ricomincia

Inizieranno martedì 18 giugno le lezioni della quarta edizione di "UrbanYogis - Yoga in piattaforma", l’iniziativa promossa da Yoga Nilaya, in collaborazione con il Comune di Lecco, che propone lezioni di yoga gratuite all’aperto, sulla piattaforma a lago di Riva Martiri delle Foibe. Nato nel 2020 dal desiderio di condividere momenti di pratica in un luogo suggestivo della città durante i difficili mesi della pandemia, il progetto in questi anni è cresciuto, raccogliendo un crescente interesse e diventando un appuntamento immancabile dell’inizio dell’estate lecchese.

Lezioni aperte anche ai neofiti dello Yoga

Valentina Castelnuovo, la fondatrice di Yoga Nilaya, ha scelto di offrire le lezioni gratuitamente, per favorire la pratica yoga a cittadini e, talvolta, ai turisti, come gesto di karma yoga, un’azione disinteressata, con il solo scopo di portare benessere all’interno della comunità. Le lezioni sono aperte a tutti, anche ai neofiti dello yoga, servono solo un tappetino, abbigliamento comodo e una sciarpa, un telo oppure una coperta leggera.

Le date degli appuntamenti

Il calendario di appuntamenti dell’edizione 2024 di "UrbanYogis - Yoga in piattaforma" prevede sempre lezioni di Ashtanga con Valentina Castelnuovo e una lezione di yoga con Francesca Riva. A giugno gli incontri si terranno martedì 18 dalle ore 6.30 alle 7.30 e giovedì 27 giugno dalle 19.30 alle 20.30. Tanti gli appuntamenti nel mese di luglio: martedì 2 luglio dalle 6.30 alle 7.30, giovedì 11 dalle 19.30 alle 20.30 (yoga con Francesca) martedì 16 luglio dalle 6.30 alle 7.30, giovedì 25 luglio dalle 19.30 alle 20.30 e martedì 30 luglio dalle 6.30 alle 7.30.

Come partecipare

Per partecipare, è necessaria la prenotazione: clicca qui per altre info e adesioni. Yoga Nilaya è una scuola di Ashtanga Yoga fondata da Valentina Castelnuovo nel gennaio 2019 e che offre corsi tutti i giorni, compreso il sabato mattina e una domenica al mese. In questo video ripreso con il drone le immagini delle passate edizioni cn una spettacolare vista sul centro di Lecco e il suo lago.