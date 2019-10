Natale, nasce "Amici di Lecco". Valsecchi: «La strada è quella giusta»

Ha avuto una risposta assolutamente positiva la nascita di "Amici di Lecco", gruppo che vuole prendere spunto dalla proficua esperienza di Como (2,3 milioni di visitatori nel 2019 e 25 milioni d'indotto) e portarla sul capoluogo lecchese del lago. Sedici imprenditori hanno dato vita all'associazione, stanziando un contributo di novantamila euro per le "Luci su Lecco", che saranno realizzate dalla ditta Proietta, la medesima che "veste" i monumenti comaschi per "La Città dei Balocchi".

Questi gli imprenditori che si sono associati: Lorenzo Riva, Eufrasio Anghileri, Andrea Beri, Natale Castagna, Antonio Tirelli, Giovanni Cogliati, Maria Grazia Dell'Oro, Mario Invernizzi, Luigi Colombo, Ausilia Irace, Renato Mariani, Arturo Luca Montanelli, Daniele Nava, Alberto Pedretti, Paolo Valassi.

L'iniziativa è stata plaudita positivamente da Corrado Valsecchi, assessore comunale e fondatore di Appello per Lecco:

L'annuncio della costituzione di "Amici di Lecco" non può che essere accolta positivamente e con un certo entusiasmo. La strada è quella giusta! Alimentare la componente di una cittadinanza attiva che si mette a disposizione della città di Lecco, come succede ormai da molti anni a Como e in altre città della Lombardia. Operare in maniera disinteressata sul fronte culturale, sociale, turistico e ricreativo, attivare servizi, organizzazione e promozione di eventi è un modo per esaltare lo spirito civico di una comunità, creare proseliti importanti e fondamentali anche per lo sviluppo economico di Lecco. Quindi auguro agli "Amici di Lecco" ogni bene, auspico che questa esperienza cresca e si ramifichi in tutta la città e possa veramente contribuire ad arricchire ulteriormente di iniziative ed eventi significativi la nostra bella città

Corrado Valsecchi

Fondatore di Appello per Lecco