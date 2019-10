Anagrafe, ancora disservizi: «Computer non funzionanti, sprecati i permessi chiesti al lavoro»

Ed ecco che arriva anche la terza segnalazione per il malfunzionamento dell'ufficio anagrafe del comune di Lecco: stamattina, per la terza volta (=terzo permesso dal lavoro) mio marito si è recato in comune per fare la carta d'identità elettronica: indovinate la risposta? I computer non funzionavano!

La prima volta era martedì e gli uffici erano chiusi; la seconda volta (due settimane fa) i computer non funzionavano e oggi ancora la stessa storia! E' veramente vergognoso in un capoluogo di provincia!

Buona giornata.

Paola