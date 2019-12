Al via il servizio di navetta gratuito per il mercato settimanale di Casargo e Margno

Le amministrazioni comunali di Casargo, Crandola Valsassina e Margno per le festività natalizie hanno previsto un servizio sperimentale gratuito di bus navetta per permettere ai turisti e ai residenti che non vogliono utilizzare l’auto di raggiungere agevolmente i mercati settimanali di Casargo e Margno.

Il servizio è partito lunedì 23 dicembre a Casargo, proseguirà sempre a Casargo il 30 dicembre ed il 2 gennaio a Margno.

Si informa che durante il periodo dal 23/12/2019 al 04/01/2020 (coincidente con le vacanze scolastiche) verranno garantite le seguenti corse del servizio di autolinea comunale:

ANDATA Fer6 Fer6 Fer6 CASARGO STRADA ALTA 08:21 10:56 12:21 CASARGO PIAZZA COM.LE 08:23 10:58 12:23 LOCALITA' MONCA 08:25 11:00 12:25 EUROVILLAGGIO 08:27 11:02 12:27 PARCO DELLE CHIUSE 08:31 11:06 12:31 CODESINO FERMATA SAL 08:32 11:07 12:32 INDOVERO CONDOMINI 08:36 11:11 12:36 INDOVERO PIAZZA 08:37 11:12 12:37 NARRO CONDOMINI 08:41 11:16 12:41 NARRO PIAZZA 08:42 11:17 12:42 RITORNO Fer6 Fer6 Fer6 NARRO PIAZZA 08:45 11:20 12:45 NARRO CONDOMINI 08:46 11:21 12:46 INDOVERO PIAZZA 08:50 11:25 12:50 INDOVERO CONDOMINI 08:51 11:26 12:51 CODESINO FERMATA SAL 08:55 11:30 12:55 LOCALITA' MONCA 08:57 11:32 12:57 EUROVILLAGGIO 08:59 11:34 12:59 PARCO DELLE CHIUSE 09:03 11:38 13:03 CASARGO PIAZZA COM.LE 09:05 11:40 13:05 CASARGO STRADA ALTA - - -

Note:

Nei giorni festivi non si effettuano corse

In caso di situazioni non prevedibili il servizio verrà sospeso senza obbligo di preavviso.

In caso di necessità di utilizzare la pedana di accesso per i disabili si raccomanda di effettuare la richiesta con un preavviso di almeno un paio di ore, in modo da consentire all’autista di preparare adeguatamente il mezzo.

I biglietti si acquistano direttamente sull'autobus al prezzo di un euro.

Servizio di navetta gratuito per il mercato settimanale di Casargo e Margno

Il servizio di navetta per raggiungere il mercato di Casargo sarà garantito lunedì 23 dicembre 2019 e lunedì 30 dicembre 2019 con il seguente itinerario:

ANDATA CRANDOLA VALSASSINA – PIZZA IV NOVEMBRE 09:10 CRANDOLA VALSASSINA – FRAZIONE VEGNO 09:15 MARGNO – FERMATA SAB 09:18 CASARGO – EUROVILLAGIO 09:20 CASARGO – PARCO DELLE CHIUSE 09:22 CASARGO – PIAZZA COM.LE 09:25

RITORNO CASARGO – PIAZZA COM.LE 10:40 CASARGO – EUROVILLAGIO 10:43 CASARGO – PARCO DELLE CHIUSE 10:45 MARGNO – FERMATA SAB 10:47 CRANDOLA VALSASSINA – FRAZIONE VEGNO 10:50 CRANDOLA VALSASSINA – PIZZA IV NOVEMBRE 10:55

Il servizio di navetta per raggiungere il mercato di Margno sarà garantito

giovedì 02 gennaio 2020 con il seguente itinerario:

ANDATA CASARGO – PIAZZA COM.LE 09:10* CASARGO – EUROVILLAGIO 09:13 CASARGO – PARCO DELLE CHIUSE 09:15 MARGNO – FERMATA SAB 09:18

RITORNO MARGNO – FERMATA SAB 10:30 CASARGO – EUROVILLAGIO 10:33 CASARGO – PARCO DELLE CHIUSE 10:35 CASARGO – PIAZZA COM.LE 10:38*

In caso di necessità di utilizzare la pedana di accesso per i disabili si raccomanda di effettuare la richiesta con un preavviso di almeno un paio di ore, in modo da consentire all’autista di preparare adeguatamente il mezzo.

In caso di situazioni non prevedibili il servizio verrà sospeso senza obbligo di preavviso.

* Per i residenti delle Frazioni di Indovero e Narro gli orari consentono il ritorno e l’arrivo dalle Frazioni con le corse del servizio di autolinea comunale.