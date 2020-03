L'arciprete di Calolzio ricoverato in ospedale

È stato trasportato ieri sera intorno alle 23 in ambulanza all'ospedale di Lecco. La comunità di Calolziocorte è in apprensione per lo stato di salute di don Giancarlo Scarpellini, arciprete della parrocchia di San Martino Vescovo, in centro città. Don Giancarlo, classe 1949, avrebbe infatti ravvisato febbre e alcuni problemi respiratori, sintomi purtroppo riconducibili al covid-19. Al momento non ci sono conferme in merito, si attendono infatti i risultati di tampone ed esami. Fonti legate alla parrocchia confermano comunque che l'arciprete è stato ricoverato d'urgenza al Manzoni per essere sottoposto alle cure e ai controlli necessari. In molti in queste ore stanno esprimendo, con preghiere e telefonate ai volontari parrocchiali, la propria vicinanza all'arciprete.

