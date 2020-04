Calolzio proroga la scadenza della prima rata della Tassa Rifiuti

Calolzio sospende e proroga la scadenza della prima rata della Tassa rifiuti 2020. «Si comunica che a differenza degli anni precedenti, gli avvisi di pagamento della Tari (Tassa sui rifiuti) anno 2020 non arriveranno nel mese di maggio - fa sapere il Comune di Calolzio - In seguito all'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, che ha comportato l'adozione a livello di governo centrale di misure restrittive e limitative della circolazione di persone fisiche e delle attività, l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 28/2020 ha differito i termini per il pagamento della prima rata al 30 settembre 2020. La seconda e ultima rata é in scadenza al 02 dicembre 2020».

