Cantiere sulla ciclopedonale, Valsecchi: «Sarà fruibile per l'intera durata»

Non chiuderà, per tutta la durata del cantiere da cui sarà interessata, la ciclabile Caviate-Pradello, primo lotto della Lecco-Abbadia aperto mesi or sono. A renderlo noto è l'assessore comunale ai lavori pubblici e al patrimonio Corrado Valsecchi, che ha spiegato così la situazione: «In relazione alla comunicazione Anas sulla ciclabile Caviate Pradello sono intervenuto sentendo i dirigenti che mi hanno assicurato che la ciclabile sarà fruibile per l'intero periodo del cantiere. Resta inteso che se dovessero esserci necessità legate alla sicurezza si potrebbe inibire temporaneamente il passaggio solo per alcuni minuti in alcune specifiche circostanze ma al solo fine di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni».