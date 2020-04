Da "Carenno Ideale" mascherine per i bambini del paese

«Nei prossimi giorni tutti i bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni riceveranno direttamente a casa una mascherina di protezione pensata appositamente per loro e donata dal Gruppo consigliare Carenno Ideale per far fronte, adeguatamente protetti, alla fase di prossima riapertura che ci aspetta». Questa l'iniziativa annunciata da Livia Valentini, Stefano Rosa e Pierfrancesco Mazzoleni, Consiglieri comunali del gruppo di opposizione.

L’idea alla base dell’iniziativa è stata suggerita a "Carenno Ideale" dal buon esempio di un’imprenditrice tessile, Monica Mellesi, che alcune settimane fa ha donato a sua volta al Comune di Dervio ben 200 mascherine confezionate dal suo laboratorio “Merrymama”, specializzato nella realizzazione di prodotti per l’infanzia.

«In questo momento di grave emergenza, dobbiamo trovare la forza non sono per noi, ma anche per aiutare gli altri» - ha sottolineato Mazzoleni elogiando l’operato dell’imprenditrice derviese. Anche Stefano Rosa ha subito condiviso la finalità dell’iniziativa ricordando che «Non c'è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi" (Henry Ford)». Livia Valentini ha quindi precisato: «Tutti noi consiglieri di Carenno Ideale siamo genitori di bimbi molto piccoli e in questo momento così particolare abbiamo pensato di fare qualcosa proprio per i nostri bambini, per i più piccoli che nonostante tutto quello che sta succedendo ci sorprendono ogni giorno con la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti e con la loro resilienza».

Con queste motivazioni il gruppo consiliare "Carenno Ideale" ha così pensato di coinvolgere proprio Monica Mellesi chiedendole di realizzare 110 mascherine in tessuto antibatterico lavabile e riutilizzabile; una parte di esse è stata realizzata in taglia XS per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e una parte in taglia S per i bambini iscritti alla scuola primaria. Le mascherine saranno consegnate nei prossimi giorni direttamente alle famiglie dei bambini presso le loro abitazioni.