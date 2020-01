Boutique brianzola contribuisce al nuovo mezzo della comunità psichatrica "Le Orme"

Un gesto di filantropia, com'è nella tradizione dell'attività commerciale. La Gioielleria Colombo di Casatenovo ha iniziato il 2020 con un bel gesto di solidarietà.

La nota boutique del comune brianzolo si è infatti prodigata a sostegno della Cooperativa Sociale L'Arcobaleno di Casate che, dal 1984, opera sul territorio in risposta ai bisogni della popolazione tramite una serie di interventi in ambito sociale, guidata dal desiderio di rispettare il diritto di ogni essere umano a essere visto come individuo e a esprimere la propria creatività e unicità.

Nello specifico l'opera benefica della Gioielleria Colombo consiste nella partecipazione alla donazione di un mezzo di trasporto destinato alla mobilità dei pazienti della comunità psichiatrica "Le Orme", gestita dalla Cooperativa Sociale L'Arcobaleno dal 2004.

Il gesto, fanno sapere dalla storica boutique casatese, testimonia la «volontà di continuare a realizzare gesti concreti a sostegno dei più bisognosi che possano realmente migliorare la loro vita quotidiana».

