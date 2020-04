Fronteggiare le ferite emotive del Covid-19: guida ai servizi di ascolto e di aiuto psicologico

Uno degli aspetti più difficili da affrontare, ma anche più importanti, durante questa emergenza, è quello psicologico. Le ferite che il periodo porterà nelle persone sono infatti enormi, sia ora sia nel post. Per fronteggiare le conseguenze emotive dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, sono attivi numerosi servizi di assistenza psicologica e di ascolto e sostegno. Riepiloghiamo in questa guida tutti i riferimenti per chi ne avesse bisogno.

Nel territorio

Ordine degli psicologi della Lombardia (OPL) / Filo diretto telefonico al numero 02 82396234, gestito dalle realtà di psicologia delle emergenze: Croce Rossa Italiana, Psicologi per i popoli, Sipem (Società italiana di psicologia dell'emergenza), Spe (Squadra psicosociale per le emergenze), Cisom (Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta) e Emdr Italia. Gli psicologi rispondono tutti i giorni, dalle 9 alle 18. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Pronto psy - Covid-19 / Servizio gratuito di supporto psicologico telefonico offerto da Sipem Sos - Lombardia, la Società italiana di psicologia dell'emergenza. Si rivolge principalmente ai cittadini che si trovano in isolamento o quarantena domiciliare a seguito dell'emergenza Coronavirus. Per accedere al servizio è necessario inviare una mail all'indirizzo sipemsoslombardia@gmail.com, fornendo il proprio recapito telefonico. Nelle 48 ore successive all'invio della mail uno psicologo volontario ricontatterà il cittadino per fissare un colloquio telefonico (anche con WhatsApp o Skype).

Cooperative sociali onlus CREA e Limen onlus / Servizio gratuito di urgenza psicologica condotto da Psicologi e Psicoterapeuti volontari al numero 02 94158171. Il servizio si rivolge a persone che stanno vivendo un momento di forte difficoltà e sentono l'urgenza di confrontarsi con un esperto. Attraverso il colloquio telefonico si sondano le risorse e le capacità personali per arginare la crisi e fornire tutte le indicazioni per affrontare la situazione problematica. Il servizio eroga supporto, ascolto e sostegno telefonico, attraverso colloquio telefonico o sessione in videoconferenza (Skype, WhatsApp).

La Tartaruga - Centro di psicotraumatologia / Servizio di sostegno gratuito (telefonico o via Skype) agli operatori sanitari coinvolti nell'emergenza Coronavirus, curato dall'Associazione EMDR Italia. È sufficiente inviare una mail a centrolatartaruga@gmail.com, indicando il numero di telefono a cui si intende essere contattati. Maggiori informazioni a questo collegamento e sulla pagina Facebook del Centro.

Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi e Fondazione don Silvano Caccia Onlus / servizio di ascolto e sostegno psicologico, in collaborazione con la Fondazione don Silvano Caccia Onlus - sede di Lecco, rivolto al personale di cura e ai familiari degli ospiti. La Fondazione offre anche la disponibilità per un servizio di ascolto spirituale da parte di alcuni sacerdoti. La referente del servizio è la dottoressa Magda Fontanella, contattabile telefonicamente al numero 0341 497172 oppure inviando una mail all'indirizzo magda.fontanella@airoldiemuzzi.it. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Consultori familiari / Anche i Consultori familiari del territorio offrono da sempre supporto e assistenza psicologica. Gli psicologi e le assistenti sociali continuano a offrire uno spazio di consultazione, anche telefonico e in collaborazione con i Servizi d'Ambito della provincia di Lecco. Gli psicologi sono impegnati su più fronti, sia nel Team (Unità Operativa di Psicologia Clinica) che si è costituito in ospedale per un servizio di supporto per operatori sanitari e per i familiari di persone ricoverate o decedute, sia nella consulenza prettamente psicologia nei singoli presidi all'utenza e alla popolazione, telefonando allo 0341 253864, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16. A questo collegamento i presidi e gli orari Asst Lecco.

A livello nazionale

Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop), che ha istituito un motore di ricerca (accessibile dal sito Cnop) utile per prenotare un teleconsulto gratuito con lo psicologo che si trova più vicino a noi;

Servizio di ascolto e consulenza telefonica della Società psicanalitica italiana (Spi)

Due numeri della Croce Rossa Italiana: 800065510 dedicato a tutti i cittadini e 065510 riservato agli operatori sanitari.

Associazione Fabio Sassi onlus / Sportello di ascolto telefonico come contributo di risposta per chi ha bisogno, per chi ha paura in questo tempo di fragilità, per chi è rimasto solo, per chi non ha nessuno a cui rivolgere domande e confidare i pensieri. La psicologa dell'Associazione risponde dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 al numero 039 9945217. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Epeira_Incontrare il conflitto / il servizio di consulenza e mediazione familiare si rivolge al singolo, alle coppie, ai genitori, alle famiglie, ad adolescenti, adulti e anziani e fornisce informazioni, ascolto e orientamento per affrontare situazioni di conflitto che creano disagio e non si riescono a risolvere in autonomia. Lo sportello è attivo online ogni giovedì dalle 9.30 alle 13 su appuntamento e per richiedere un appuntamento è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica info@epeira.eu oppure mandare un messaggio via WhatsApp al numero 346 3220400. I cittadini saranno accolti da operatori mediatori familiari professionisti dell'associazione e la consulenza potrà essere svolta con la possibilità di chiamata o videochiamata.

Auser / I volontari Auser forniscono un servizio di compagnia telefonica rivolto agli anziani. Per fare una chiacchierata è possibile telefonare al numero verde gratuito 800 995988 da telefono fisso e allo 0341 286096 da telefono cellulare.

Telefono Amico / I volontari delle parrocchie di San Nicolò, Porto e Pescarenico e della Comunità Pastorale Madonna del Rosario, offrono un servizio di compagnia telefonica al numero 0341 282403 lunedì, martedì e sabato dalle 9:30 alle 11:30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.