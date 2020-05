Coronavirus. Il punto: tre nuovi tamponi positivi nel Lecchese, il trend si conferma in calo

Sono tre i nuovi tamponi positivi al Covid-19 rilevati nella provincia di Lecco in relazione ai campioni analizzati tra ieri e oggi, venerdì 1° maggio. Si tratta di un dato molto incoraggiante, uno dei migliori dall'inizio dell'emergenza che conferma il trend di diminuzione dei contagi. Un mese fa la media era di circa di 40 contagi in più ogni giorno, mentre a marzo si erano raggiunti picchi di oltre 140. Ma l'emergenza non è ancora finita e occorre tenere sempre alta la guardia rispettando le restrizioni ed evitando assembramenti, anche in vista della ripresa legata alla cosiddetta Fase 2. Ad oggi il numero totale di infezioni registrate a Lecco e Provincia è pari a 2.277.

Complessivamente in Lombardia l'incremento dei contagi risulta invece più elevato rispetto a ieri, ma è importante il fatto che continuino a diminuire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, e ad aumentare le persone guarite. Il totale dei decessi nella nostra regione, da inizio emergenza ad oggi, è pari a 13.860: un numero davvero impressionante.

I dati della Lombardia

- i casi positivi sono: 76.469 (+737)

ieri: 75.732 (+598)



- i decessi: 13.860 (+88)

ieri 13.772 (+93)



- in terapia intensiva: 563 (-42)

ieri 605 (-29)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.628 (-206)

ieri 6.834 (-286)



- i tamponi effettuati: 390.644 (+13.701)

ieri 376.943 (+11.048)



- i dimessi: 52.035 (+869)

ieri 51.166 (+819)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 11.360 (+47)

ieri 11.313 (+22)



BS: 12.929 (+68)

ieri 12.861 (+55)



CO: 3.271 (+27)

ieri 3.244 (+37)



CR: 6.068 (+31)

ieri 6.037 (+14)



Lecco: 2.277 (+3)

ieri 2.274 (+9)



LO: 2.994 (+28)

ieri 2.966 (+7)



MB: 4.729 (+25)

ieri 4.704 (+30)



MI: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città

ieri 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano città

Si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di

Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi



MN: 3.185 (+10)

ieri 3.175 (+19)



PV: 4.416 (+67)

ieri 4.349 (+69)



SO: 1.181 (+1)

ieri 1.180 (+37)



VA: 2.705 (+38)

ieri 2.667 (+48)



A questi si aggiungo altri 1.653 casi in corso di verifica.