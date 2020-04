Coronavirus, si fa ancora più strada l'aiuto per il prossimo: pane regalato e spesa solidale

Sono varie le iniziative solidali che si stanno propagando sul territorio lecchese in questo periodo di emergenza sanitaria. A metterle in campo sono i cittadini o, come in questo caso, gli eserciti pubblici che sono rimasti aperti nonostante la pandemia di Coronavirus. E' il caso dell'Alimentari Ravasi del rione di Castello Sopra Lecco, che mette a disposizione, dopo l'orario di chiusura, il pane avanzato, gesto di generosità reso noto dai complimenti rivolti sui social network da vari utenti.

Nel resto del Lecchese ha, invece, preso corpo la spesa solidale, lanciata qualche giorno fa dal sindaco Marco Passoni di Olginate: l'Ambito Distrettuale di Lecco ha potenziato l'iniziativa, che ora vede il coinvolgimento di Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle, Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino,Valmadrera e Vercurago.

Il funzionamento dell'iniziativa è molto semplice: si tratta di una raccolta di beni di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio. Fai la tua spesa, acquistando a tua scelta, prediligendo prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, latte, biscotti, scatolame e prodotti per la cura della casa e della persona e lascia i prodotti solidali nel contenitore dedicato che troverai alle casse. Si occuperanno del ritiro persone incaricate dal Comune.

Gli esercizi aderenti saranno riconoscibili grazie al manifesto.

