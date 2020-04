"Sport per la vita", la generosità fa centro: ecco le mascherine nel territorio

Il gruppo "Lo Sport per la vita" raccoglie i frutti della generosità della cittadinanza lecchese e, come promesso, inizia a distribuirla sul territorio sotto forma di mascherine. Finora sono stati raccolti più 15mila euro con l'iniziativa proposta, "Andiamo a vincere".

I primi quantitativi di dispositivi di protezione individuale acquistati grazie alle donazioni sul territorio sono stati distribuiti nei giorni scorsi ai comuni da Lecco a Colico. In città, sono stati raggiunti i rioni di Chiuso, Castello (grazie ai Ragni di Lecco), Bonacina (tramite la Polisportiva Sant'Egidio) e Acquate (Futura 96), Caleotto (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), Germanedo (Pol. Rovinata), Pescarenico (Polisportiva Pescarenico), Chiuso e Maggianico (Pol. 2001, al Centro Don Isidoro Meschi di Maggianico). Rifornito con 50 pezzi anche la Casa circondariale di Pescarenico.

Sul lago, sono state consegnate mascherine ai Comuni di Abbadia Lariana, Mandello, Lierna, Varenna, Bellano, Dervio e Colico. Negli ultimi due giorni, in particolare, Lierna e Varenna. Il sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha ringraziato «sentitamente le società sportive che, per la seconda volta, hanno donato questi utilissimi dispositivi di protezione individuale per tutti i cittadini di Varenna. Le mascherine saranno distribuite alla cittadinanza nelle mattine del 29 e del 30 aprile, presso l'atrio del Municipio, dalle ore 10 alle ore 11.30».

Sulla pagina Facebook dell'iniziativa si trovano quotidianamente i messaggi degli sportivi lecchesi (e non solo) che sostengono la raccolta fondi e la sua importanza in questo momento di difficoltà per l'intera collettività. A "Sport per la vita" aderiscono sempre più associazioni e sportivi. Questo l'elenco completo al momento: Polisportiva Mandello, Asd Canottieri Moto Guzzi, Sci Club Mandello, Lega Navale Italiana - Sezione Mandello, Gal - Gruppo Amici di Luzzeno, Centro Sport Abbadia, Moto Club Carlo Guzzi, Associazione Motociclistica "I Laghee" di Mandello (Laghèe Mandello), Moto Club Box Ezio Gianola, Club Vecchie Ruote del Lario, Victoria Wellness Club Mandello, Fighters Factory Asd, Pallavolo Lecco Alberto Picco, Asd Atletica Lecco "Colombo Costruzioni", Rugby Lecco 1975, Carza Racing Team, Asd. Tennis Club Colico, Moto Club Colico, Volley Colico, Runners Colico, Circolo Vela Bellano, Comitato Pesa Vegia Bellano, Asd I laghee Bellano, Atletico Varenna, Csi Comitato Di Lecco, Lecco calcio a 5, Gimar Basket Lecco.