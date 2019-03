I cinque posti più belli dai quali ammirare il tramonto nel Lecchese

"Abbiamo perso ancora questo tramonto / Nessuno ci vide questa sera con le mani intrecciate / mentre la notte azzurra cadeva sopra il mondo".

Ha ispirato grandi poeti, come Pablo Neruda, ma anche maestri della pittura. Oggi, invece, ispira gli amanti della fotografia e delle escursioni. Parliamo, naturalmente, del tramonto. Il nostro territorio offre numerosi luoghi dai quali meravigliarsi ancora, a qualsiasi età, del sole che sparisce all'orizzonte lasciando il passo alla notte.

Impossibile fare una classifica dei posti più belli da visitare lungo queste sponde e in queste piccole valli, ma qualche consiglio, soprattutto ai visitatori che provengono da fuori provincia, non può certo guastare. Ecco allora non una classifica ma un elenco di cinque dei posti più belli, caratteristici o particolari dai quali ammirare il tramonto nel Lecchese, senza la pretesa, dunque, di dire quale sia il migliore.

Santuario di Montevecchia

Senza ombra di dubbio uno dei luoghi migliori per osservare il tramonto è sulle colline di Montevecchia, nel mezzo del Parco regionale della Valle del Curone. Un ambiente naturale spettacolare che può regalare momenti di magia nell'osservazione del cielo. Il punto maggiormente indicato è il più alto, al Santuario della Beata Vergine del Carmelo raggiungibile da una scalinata di ben 180 gradini "protetta" su ambo i lati da una fila di alberi d'alto fusto.

La vista panoramica, una volta giunti in cima, non teme confronti: è un balcone naturale ideale, si può scorgere in lontananza il Monviso e persino il Monte Rosa nei giorni più limpidi. Il tramonto, da qui, nella bella stagione colora il cielo sopra Montevecchia e la Brianza di un rosso acceso.

(Foto Mikele_Miky/Instagram)

Eremo del Barro

Uno dei migliori punti panoramici in assoluto nella nostra provincia è offerto dalla cima del Monte Barro, a quota 922 metri. La vista dall'Eremo è splendida: il ramo orientale del Lario, le Grigne, il Resegone, la Brianza attraversata dall'Adda. Tutte le meraviglie del Lecchese appaiono nella loro unicità dalla cima del Barro. Se poi sono color pastello, alle ultime luci del giorno, il paesaggio diventa poesia.

(foto ottavio_miano/Instagram)

Cima del Monte Legnone

Il dislivello complessivo di questa escursione non è banale, 720 metri, da affrontare in due ore e mezzo circa sulla montagna, il Legnone, più alta della nostra provincia con i suoi 2.609 metri. Ma l'escursione è adatta a ogni età e la vista finale ripaga ogni sforzo. Dall'alto, il panorama che si apre verso il lago di Como, dominato dalla sua punta più a nord, è particolarmente adatto a osservare il tramonto.

(foto @biodiverso_Instagram)

Esino Passo Agueglio

Salendo da Esino verso l'Alpe Agueglio (1.173 metri), tra un tornante e l'altro ci si imbatte in un balcone naturale che si apre sul centro lago, regalando una vista da sogno verso il promontorio di Bellagio. Da qui è possibile assistere a un tramonto unico, gelosamente custodito dal silenzio dei boschi.

(foto elisabau/Instagram)

Lago di Pusiano

Il lago di Pusiano bagna i comuni di Pusiano, Eupilio, Erba, Merone (in provincia di Como), Cesana Brianza, Bosisio Parini e Rogeno (provincia di Lecco). A nord è delimitato dalle pendici del Monte Cornizzolo. La sua biodiversità è già motivo di interesse per una visita, ma nelle ore del tramonto il suo fascino può diventare veramente speciale, meglio ancora se in barca.

(foto matteobonacina_/Instagram)

