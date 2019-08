«Visitate la Valsassina, una meraviglia»: il video-selfie del comico Franz

«Venite in Valsassina: questo è il lago di Sasso, dietro c'è la Val Biandino e qui, tra le nuvole, c'è il Pizzo. Venire in Valsassina, che meraviglia».

Questo l'originale appello con cui Francesco Villa, in arte "Franz", attore e comico divenuto celebre nel duo "Ale e Franz", invita tutti i suoi follower a visitare la Valsassina.

Il poliedrico e simpatico artista, evidentemente colpito da tanta bellezza, si è ripreso mentre si trovava in Val Biandino, immortalando alcune bellezze naturali del luogo fra cui il celebre Lago di Sasso ai piedi del Pizzo Tre Signori.

Il video, in poche ore dalla sua pubblicazione, ha già raccolto numerosi "like" e più di 500 condivisioni su Facebook. Per la Valle, recentemente colpita dagli eventi alluvionali e subito capace di reagire, una splendida vetrina in ambito promozionale e turistico.