L'ex velina Giorgia Palmas sul Lario: «Panorami che solo l'Italia sa regalare»

I vip continuano a scegliete il Lago di Como, facendogli una straordinaria promozione gratuita via social. Giorgia Palmas, nota conduttrice televisiva e già velina di "Striscia la notizia", lo scorso venerdì 29 marzo ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto che la ritrae, in tutta la sua bellezza, vestita di verde con il Lario sullo sfondo, per la precisione il golfo davanti a Como.

I fan sembrano avere gradito lo scatto: quasi 29mila like in due giorni. La foto è stata accompagnata da un breve testo: "Lo so che la citazione è scontata ma ci sta troppo bene... Quel ramo del Lago di Como... #panorami che solo l'Italia sa regalare".