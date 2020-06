Iniziative e dati turistici rilanciano la destinazione Lago di Como

Il tema turismo è in primo piano in questi giorni per il territorio lariano, grazie ad alcune iniziative di rilancio della destinazione turistica Lago di Como, promosse dalla Cabina di regia sovraprovinciale con un progetto integrato di marketing territoriale. Attivata e presieduta dalla Camera di Commercio Como-Lecco, la "Cabina di regia per la promozione turistica e culturale della destinazione Lago di Como" si compone dei rappresentanti delle Province e dei Comuni capoluogo di Como e di Lecco e del rappresentante del Consorzio del centro lago.

Ieri a Milano a Unicredit Tower e in contemporanea a Palazzo Pirelli, oltre che in collegamento streaming, si è svolto l’evento #lakecomorestarts di presentazione delle iniziative di rilancio, in particolare:

Flash mob - è stato proiettato in anteprima il grande flash mob-video in versione integrale ora disponibile su https://youtu.be/AelSZ2YTiTo per il lancio dell’intero progetto

Ripartiamo dalla cultura - il progetto con il calendario unico degli eventi

Torna a trovarci - tutti coloro che fino a marzo 2021 soggiorneranno in una struttura ricettiva del territorio del Lago di Como aderente al circuito “Torna a trovarci”, riceveranno un voucher che invita a tornare nella destinazione dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, usufruendo di un pernottamento gratuito

All’evento ha preso parte il Consigliere provinciale delegato al Turismo Irene Alfaroli, insieme a un testimonial speciale, lo scrittore bellanese Andrea Vitali, per rafforzare l’invito a tornare sul Lario e a scoprirne fascino e autenticità: il collegamento è avvenuto proprio dalle rive lariane, in barca, con alle spalle lo splendido scenario di Villa Monastero e dei suoi giardini.

«La bellezza e l’attrattività di questi luoghi non sono mai venuti meno - sottolinea il Consigliere provinciale Alfaroli - ma solo attraverso progetti integrati e condivisi come questo possiamo davvero dare grande impulso e slancio all’intero comparto turistico. Guardiamo avanti, senza dimenticare che, prima dell’emergenza e della forzata interruzione del flusso turistico, i dati erano in continua crescita: mi riferisco in particolare al territorio lecchese, che nel 2019 ha fatto registrare il record di arrivi e presenze, con un aumento di turisti pari al 20% rispetto al 2018. Da qui dobbiamo ripartire, consapevoli di questa forza».

I dati 2019

I dati 2019 (provvisori fino alla validazione Istat), raccolti dalla Provincia di Lecco sulla totalità delle strutture ricettive per conto di Istat e Polis Lombardia, hanno fatto segnare 310.213 arrivi e 801.982 presenze sul territorio lecchese: gli arrivi stranieri sono cresciuti del +24,2% e le presenze del +25,1%; significativo è anche l'aumento dei turisti italiani con +14,5% di arrivi e +13,6% di presenze. La permanenza media è salita a 2,59 giorni, grazie soprattutto ai turisti stranieri, che determinano un valore medio vicino ai 3 giorni (2,86) e che incidono nella misura del 58,5% degli arrivi e del 64,8% delle presenze rispetto al movimento turistico complessivo verso quest’area.

Nel dossier statistico Il turismo in Lombardia e le prime ricadute del Covid a cura dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia PoliS-Lombardia, Lecco spicca al primo posto tra tutte le province lombarde proprio per la migliore performance in termini di variazioni percentuali rispetto all’anno precedente: +20,1% per gli arrivi e +20,9% per le presenze. I dati dei flussi turistici sono in questi giorni oggetto di ulteriore approfondimento, accanto ad altri studi del comparto economico e produttivo nell’ambito della Giornata dell’Economia di Camera di Commercio Como-Lecco.

«Si sono registrati valori in crescita in tutte le tipologie di alloggio - conclude il Consigliere provinciale Alfaroli - in particolare nelle case e appartamenti per vacanze e nelle strutture complementari. Molto incoraggianti sono pure i dati restituiti dalle strutture alberghiere: diversamente dagli anni scorsi, nel 2019 i turisti italiani sono cresciuti più degli stranieri, +11% di arrivi e +9.3% di presenze rispetto al 2018. È una tendenza che ci fa ben sperare per la ripresa, in considerazione del fatto che nei prossimi mesi potrebbe essere proprio il turismo di prossimità a fare la differenza per far rifiorire la stagione turistica post emergenza sanitaria».