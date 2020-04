ResegUp, secondo scatto: dalle iscrizioni ecco trentamila euro per ospedali e Croce Rossa

A seguito dell’annullamento della Resegup 2020 e della proposta di devolvere le quote di iscrizione in beneficenza, |'ASD 2Slow di Lecco, unitamente allo staff organizzativo Resegup ha reso noto che la quasi totalità degli iscritti ha optato per la condivisione della proposta e, pertanto, "siamo riusciti ad aiutare e sostenere due importanti realtà che operano sul nostro territorio per fronteggiare l'emergenza in corso". L'associazione lecchese che realizza la celebre skyrace ha deciso di dar manforte alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus (a sostegno dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate con la campagna "Aiutiamoci”) e alla Croce Rossa Italiana (Comitato di Lecco), "che da anni collabora con noi nell'organizzazione della gara".

