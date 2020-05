Chiusura dei sentieri a Lecco: il sindaco Brivio risponde a "Terzo Tempo" di "Cine" Corti

Sta facendo molto discutere la scelta operata da Virginio Brivio in merito ai sentieri di Lecco. Il primo cittadino della città capoluogo, a differenza di vari colleghi, ha deciso di confermare la chiusura dei sentieri montani anche dal 4 al 18 maggio (escluso), dividendo in maniera netta la popolazione. Il sindaco risponderà alle varie domande, nel tardo pomerggio, all'interno della rubrica "Terzo Tempo" condotta da Gianluca "Cine" Corti, consigliere comunale di Appello per Lecco, sulla sua pagina "Cinesporteventis".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.