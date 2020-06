Mandello: caos ai Giardini, il sindaco chiude la zona a lago

Caos, rifiuti, droghe, alcol, risse: non è la periferia di qualche metropoli, ma ciò che caratterizza nelle ultime settimane la zona dei Giardini di Mandello. Una situazione oltre il limite che costringe il sindaco Riccardo Fasoli a un provvedimento eccezionale: la chiusura della zona a lago con un servizio di vigilanza permanente.

La decisione è frutto di riflessioni sorte dopo l'emergenza e il lockdown: negli anni fuochi, tavolini, sedie e materassi comparivano abitualmente nell'area verde dei Giardini soprattutto nei festivi, ma con la riapertura del 18 maggio queste scene sono diventate quotidiane. «A seguito dell'emergenza covid e della chiusura delle scuole - spiega Fasoli - il problema si è distribuito su tutta la settimana con l'arrivo di tanti giovani dal Monzese e dalla brianza che consumano alcolici e droghe leggere a dismisura, non rispettano le regole ben esposte, depositano incredibili quantità di rifiuti tra cui bottiglie di vetro rotte (nei prati e nel lago) e, nell'ultimo fine settimana, hanno dato origine a problemi di ordine pubblico per il paese con aggressioni (al chiosco a lago e lungo la SP72)».

Le forze dell'ordine avrebbero avvisato gli avventori nelle ultime settimane, senza ottenere risultati circa il rispetto dell'ambiente e dei beni pubblici, né per le indicazioni regionali in ottica covid-19. Per questo il Comune di Mandello ha deciso di procedere con la «chiusura delle aree limitrofe al lago a valle del viale centrale dalle 8 alle 18, fino a nuova disposizione. Verrà salvaguardato l'accesso al chiosco e ai giochi che in questi giorni provvederemo a riaprire».

Sul posto sarà presente un servizio di vigilanza. Nei prossimi giorni verrà emessa la relativa ordinanza e saranno collocati i cartelli al parco e alla stazione ferroviaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Un gesto estremo dettato dalla mancanza di educazione e dalla

degenerazione dei comportamenti - commenta amareggiato il sindaco - La pandemia doveva farci capire il valore delle nostre libertà ma a oggi, il risultato è l'esatto opposto».